Mosca crea crisi e fa finta di offrire soluzioni

Creare la crisi e poi intervenire come parte indispensabile alla sua soluzione è una tecnica spesso utilizzata dalla Russia per mostrare che, senza di lei, senza il suo consenso o il suo appoggio, nulla si sblocca nelle dinamiche internazionali. Il Cremlino lo ha fatto con l’accordo sul grano e ora lo sta facendo con l’energia. Ha reso non navigabile il Mar Nero, poi ha partecipato al patto mediato dalla Turchia, si è ritirato ed è rientrato. Il Cremlino ha voluto far vedere soprattutto ai paesi in via di sviluppo che è stato il presidente Vladimir Putin a evitare la crisi alimentare. Lo schema si ripropone ora che l’Ucraina affronta problemi sempre più gravi a causa dei danni alla sua rete elettrica: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il 40 per cento delle strutture è stato danneggiato. Da quest’estate la Russia ha occupato la centrale nucleare nella regione di Zaporizhzhia e per mesi, assieme all’Ucraina, ha denunciato il rischio di un disastro nucleare, invitando gli osservatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a ispezionare l’area. Gli osservatori sono arrivati, hanno notato che l’impianto era seriamente danneggiato e hanno promesso che avrebbero continuato a monitorare stabilendo una missione permanente.

