La Russia usa la minaccia del gas contro la Moldavia che accarezza l'Ue

La Moldavia è uno di quei paesi divisi a metà, una parte guarda a est e l’altra a ovest. Una parte vuole sentirsi più vicina a Mosca e l’altra più vicina a Bruxelles. Negli ultimi tempi però, come accaduto negli anni precedenti in Ucraina, la Moldavia si sporge un po’ più a occidente e non è un caso se nelle ultime elezioni è stata eletta una presidente europeista ed ex presidente della Banca mondiale, Maia Sandu, e nominata una premier che la pensa allo stesso modo, Natalia Gavrilita. Anche per questo Mosca si è fatta più presente, soprattutto perché non vorrebbe vedere ripetersi in piccolo quello che è già accaduto appunto in Ucraina. La Moldavia è alle prese con la crisi energetica e in tutti questi anni il suo unico fornitore di gas è stato la Russia. Il governo di Chisinau si è lamentato del fatto che Mosca starebbe usando il gas come arma politica. Secondo uno scoop del Financial Times, la compagnia statale russa Gazprom avrebbe proposto alla Moldavia uno scambio che, in sintesi, suona così: ti diamo più gas se ritarderai le riforme del mercato energetico che stai concordando con Bruxelles e soprattutto se indebolisci il tuo accordo di libero scambio con l’Ue. L’accordo era stato concordato nel 2016, ma è la prima volta che il paese si trova a essere governato da politici tanto europeisti. Gazprom ha anche un’altra richiesta: vuole che Chisinau restituisca 610 milioni di euro, un debito contratto nel 1994. Da un punto di vista energetico, la Moldavia è davvero nei guai. Nel proprio territorio riesce a produrre il 20 per cento dell’energia di cui ha bisogno. L’80 per cento arriva dalla Transnistria, la regione filorussa che si è autoproclamata indipendente e che è governata da politici molto vicini a Mosca, ma non riconosciuti dalla comunità internazionale. Il mese scorso Gazprom ha già tagliato le forniture di gas alla Moldavia di un terzo e ha addotto come giustificazione la crisi energetica.

