Putin mette mano alle istituzioni e schiera i burocrati

Come richiesto da Mosca, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha verificato se ci sono prove che l’Ucraina si sta dotando di una bomba sporca, un ordigno tradizionale con materiale radioattivo al suo interno. Il responso dell’Aiea è stato: “Alcun segno di attività nucleare non documentata”. Non che Mosca non sapesse quale sarebbe stata la risposta, ma ha voluto prendere tempo e mostrare di affidarsi alla comunità internazionale mentre sul campo di battaglia arrivano segnali discordanti proprio da Kherson, la regione ucraina che la Russia ha illegalmente annesso e in cui ci sono manovre di controffensiva. Ieri mattina la bandiera russa era scomparsa dall’edificio dell’amministrazione comunale di Kherson: i russi sembravano scomparsi. L’uomo mandato dal Cremlino a gestire la regione, Kirill Stremousov, ha pubblicato un video in cui compare dentro a una macchina in cui sembra aver stipato la sua intera vita. Stremousov invita i cittadini rimasti a evacuare, ma ribadisce che sta andando tutto bene. Difficile immaginare un vero ritiro di Mosca da un posto nevralgico e simbolico dell’invasione: per il Cremlino, vorrebbe dire di ammettere di essere disposto a rinunciare anche alla vicina Crimea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE