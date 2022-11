Parigi sotto attacco degli hacker russi

Lunedì, in un comunicato apparso sul dark web e rintracciato da France Info, la gang di hacker russi LockBit 3.0 ha rivendicato un cyberattacco contro Thales, gigante francese che opera nei campi aerospaziale, della difesa e della sicurezza e ha rilevanti rapporti industriali con l’Italia attraverso Thales Alenia Space (la più grande produttrice di satelliti in Europa) e Telespazio (società leader nel settore delle infrastrutture e dei servizi satellitari), entrambe frutto di una joint venture con l’italiana Leonardo. I cybercriminali russi hanno assicurato che i dati rubati ultraconfidenziali, relativi a operazioni aziendali, documenti commerciali, fascicoli clienti e software, verranno pubblicati il 7 novembre alle 6.29. Per il momento LockBit 3.0 non ha chiesto alcun riscatto, ma ha spronato i clienti di Thales ad adire le vie legali contro l’azienda francese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE