L'equivoco che ci impone Trump quando dice: con me, Putin non avrebbe invaso

Già nel 2016 i trumpiani avevano deciso di sacrificare l’Ucraina per soldi e potere. Ora non vogliono più difenderla dalla Russia

“La guerra non ci sarebbe stata” se io fossi stato presidente, ha detto ancora una volta Donald Trump nel comizio a sostegno dei suoi candidati alle elezioni di metà mandato in Pennsylvania. L’ex presidente s’è autoassegnato una medaglia: la Russia ha invaso la Georgia quando Bush jr era alla Casa Bianca; ha preso la Crimea quando c’era Obama e ora ha invaso l’Ucraina, “sono l’unico presidente del XXI secolo che non ha visto la Russia invadere un altro paese”.