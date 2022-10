L'Ue sfila alla Russia il ruolo di mediatore tra Armenia e Azerbaigian. Ma non è così facile

Sulla spinta di Michel e Macron, è arrivato il via libera del comitato politico europeo per la missione di monitoraggio che avrà il compito di tracciare la mappa del confine tra le due repubbliche caucasiche, per mettere così fine alle controversie territoriali. La reazione del Cremlino: "L'Europa lavora contro gli sforzi di mediazione russa"

Strasburgo. Sfilare dalle mani di Mosca il primato di potenza regionale nel Caucaso e costruire una pace duratura tra Armenia e Azerbaigian: la sfida è di quelle impossibili ma a Bruxelles hanno deciso di crederci, soprattutto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, e il presidente francese Emmanuel Macron. E’ arrivato il via libera del comitato politico e di sicurezza dell’Ue per la missione civile di monitoraggio europea che, con un mandato iniziale di due mesi e un permesso operativo sul solo suolo armeno, avrà il compito di tracciare la mappa del confine che separa le due repubbliche caucasiche per mettere così fine alle controversie territoriali e aiutare “Armenia e Azerbaigian a costruire un Caucaso meridionale prospero e a trovare una pace che sia percepita come giusta da chi vive nella regione”, ha spiegato Toivo Klaar, il rappresentante speciale dell’Ue per il Caucaso meridionale, parlando agli eurodeputati riguardo la missione in preparazione a Bruxelles.