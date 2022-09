Le bandiere americane in Armenia

Nel fine settimana, Nancy Pelosi, speaker della Camera e terza carica istituzionale americana, ha fatto “irruzione” in Armenia, ovvero nel giardino di Vladimir Putin, con una visita ufficiale. Al passaggio della delegazione americana – che includeva altri tre senatori, due dei quali di origini armene – migliaia di persone sventolavano le bandiere degli Stati Uniti invece di quelle russe. Pelosi ha condannato l’aggressione dell’Azerbaigian della settimana scorsa, definita “fuori legge e letale” per centinaia di civili, che in poche ore sono rimasti uccisi dai bombardamenti azeri. Poi Pelosi ha reso omaggio alle vittime del genocidio armeno a Erevan, in lacrime davanti alla folla che agitava le bandiere degli Stati Uniti ha definito l’Armenia un “partner prezioso per la democrazia e la sicurezza nel Caucaso”.

