Vladimir Putin perde pezzi

Nonostante la caduta dell’Unione sovietica, la Russia era riuscita a mantenere il suo controllo su una parte dell’area. I motivi per cui molte nazioni avevano accettato di rimanere unite a Mosca e sotto la sua influenza erano storici, economici, ma soprattutto di sicurezza: l’Unione sovietica caduta in pezzi aveva pezzi più grandi e più piccoli e i secondi si sono affidati all’unica potenza nucleare del blocco rimasta, la Russia. La Csto, l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, è l’alleanza che unisce i paesi ex sovitici Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Bielorussia alla Russia e ora si sta sfaldando, rapidamente. Soltanto a gennaio il Kazakistan aveva chiesto l’intervento dei suoi alleati per un motivo che esula dalle competenze della Csto: sedare le proteste contro il presidente Qasym-Jomart Tokaev.

