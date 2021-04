Il genocidio sconosciuto

Loro lo chiamano Medz Yeghern, il Grande Male, e il loro giorno del ricordo è il 24 aprile: lo stesso simbolicamente scelto dal presidente americano Joe Biden per riconoscere per la prima volta ufficialmente, da parte degli Stati Uniti, il “genocidio armeno”. Rianimando contrastanti reazioni geopolitiche e forse, più che altro, suscitando un moto di stupore nelle moltissime persone, la maggioranza anche in occidente si può indovinare, che del genocidio armeno poco o nulla sanno. Di certo meno di quanto sappiano della Shoah, pur così minacciata dall’affievolirsi della memoria e dal negazionismo. Lo stesso giorno della storica decisione di Biden, in Italia l’attore Paolo Kessisoglu e l’ex ambasciatore armeno in Italia, Sargis Ghazarian, hanno presentato un “corto” da loro promosso che si intitola Io sono armeno e che raccoglie le voci e i volti di quaranta armeni d’Italia. Perché di questo piccolo popolo mite, di antichissima tradizione cristiana e che vive per la maggior parte nella diaspora (nella repubblica di Armenia abitano circa tre milioni degli undici milioni di armeni sparsi per il mondo) poco si conosce. E quasi nulla si sa della loro tragica storia, se non si è appassionati di tragedie del Novecento o non si viene direttamente a contatto con gli esponenti di una comunità vivace e che ha riscoperto, soprattutto da dopo la fine dell’Unione sovietica, un proprio profilo identitario. Tutt’al più, periodicamente l’interesse è rianimato dalle notizie, attutite dalla lontananza, sugli scontri militari tra l’Armenia e lo stato musulmano dell’Azerbaijan, come avvenuto alcuni mesi fa.

