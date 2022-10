Come in Cecenia e Siria, Putin può sventare il ridicolo soltanto con l'enormità dei colpi sferrati

Dal 24 febbraio la questione del ponte di Kerch era sul tappeto: era il bersaglio dichiarato, il bersaglio grosso degli ucraini desiderosi di riaprire il conto di Crimea. All’opposto, oltre che un’arteria strategica fra terraferma russa e Crimea, era il vanto superbo di Putin persuaso che il suo ponte fosse inattaccabile. I mesi trascorsi non avevano fatto che alzarne la posta, poiché ora recidere quell’arteria avrebbe significato per gli ucraini spezzare lo scambio fra l’esercito russo accampato oltre la riva del Dnepr a Kherson e il suo retroterra. A eccitare il furore dei capi russi di fronte al sacrilegio del ponte colpito, la linea rossa, è stata la loro sicumera. La stessa che li aveva indotti a far incrociare la loro ammiraglia – anche quella un trofeo, “la nave di Putin”, come “il ponte di Putin” – in vista della costa di Odessa, incapaci di immaginare una simile offesa alla loro potenza.

