La Russia crea la sua comunità internazionale alternativa: terrorista è colui che non si assoggetta

Il battaglione Azov designato come organizzazione terroristica, un tribunale per giudicare i militari e i politici ucraini. Il Cremlino mette su un sistema di norme per dimostrare che il nuovo mondo non sarà più a guida occidentale, ma russa

La Russia sta scrivendo le regole della sua guerra e del suo dopoguerra, il conflitto è in corso e non ha alcuna intenzione di negoziare per farlo finire, ma si è portata avanti scegliendo di trattare i prigionieri ucraini secondo delle condizioni che valgono soltanto a Mosca. Martedì la Russia ha designato il battaglione Azov come organizzazione terroristica. Questo non vuol dire soltanto che ogni attività dei combattenti è proibita sul territorio russo, ma che, se catturati, gli uomini del battaglione Azov verranno trattati in modo diverso rispetto ai normali soldati ucraini. Saranno soggetti ad altre leggi, giudicati secondo altri parametri. Per Mosca l’ideologia del battaglione è macchiata di “razzismo biologico estremo”, che suppone piani di segregazione razziale, rifiuto della democrazia, della morale comune e del diritto internazionale.