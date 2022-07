Il viaggio di Putin a Teheran e l'iranizzazione della Russia

Vladimir Putin è volato a Teheran per un vertice sul conflitto siriano con il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il turco Recep Tayyip Erdogan, ma a rendere importanti le discussioni sono stati i temi legati alla guerra in Ucraina e ai rapporti di forza in Medio Oriente, a tre giorni dalla missione di Joe Biden in Israele e Arabia Saudita in cui è stata riaffermato l’impegno americano nella regione per non cedere spazio ad altre potenze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE