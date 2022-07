Perché il gioco russo del petrolio rischia di infastidire Iran e Venezuela

Il prezzo del petrolio era salito prima dell’aggressione all’Ucraina, perché con la fine della prima ondata di Covid la domanda era ripartita, mentre l’offerta non era abbastanza elastica da ascendere a sufficienza per tenere i prezzi contenuti. Non era abbastanza elastica per due ragioni. La prima. Per effetto dei minori investimenti fatti nel pieno della caduta delle economie che si era avuta con il Covid, perché era prevalsa l’idea che la crisi potesse durare ancora. Si aveva questo giudizio legato alla congiuntura, ma se ne aveva un altro legato alla struttura, perché all’epoca si temeva che la svolta verso le energie alternative si sarebbe materializzata in un tempo non lunghissimo. La seconda. Per effetto del comportamento dei paesi produttori di petrolio che, frenando la maggior offerta possibile quando la domanda è ripartita, hanno pensato di potere, grazie ai maggiori prezzi che ne scaturivano, di rifarsi dei magri bilanci del periodo precedente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE