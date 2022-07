Una spia iraniana gira per le Americhe dopo una plastica facciale. Israele si preoccupa  

C’è una spia iraniana che va in giro per le Americhe e il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, è arrabbiato perché – se tutti avessero seguito le indicazioni date dalla sua intelligence – questo problema si sarebbe potuto evitare facilmente. Domenica, Benitez ha detto che la spia è scappata a Cuba ed è stata in una clinica di chirurgia plastica per rifarsi la faccia. Con ogni probabilità, da ora in poi girerà anche con un passaporto falso, e la fototessera sarà quella scattata appena il gonfiore post operazione si sarà riassorbito. Trovarla diventa difficile, e tutto questo non sarebbe successo se i servizi segreti argentini avessero dato retta a quelli paraguaiani fin da subito.

All’inizio di giugno, i secondi avevano avvisato i primi: c’è un aereo cargo parcheggiato all’aeroporto internazionale di Buenos Aires, ma non è quello che i documenti dicono essere. Ufficialmente, si trattava di un Boeing 747 venezuelano adattato per funzionare come aereo da trasporto, il carico erano pezzi di ricambio Volkswagen per il mercato automobilistico argentino e l’equipaggio era composto da dipendenti della compagnia Emtrasur di Caracas. In realtà: il Boeing ha solo le scritte sulle fiancate della Emtrasur, questo da quando la vera proprietaria – che sarebbe l’iraniana Mahan Airlines – è sotto sanzioni americane. La merce era una copertura e il pilota era Gholamreza Ghasem, un capitano dell’aviazione delle forze speciali Quds dei pasdaran, quelle comandate dal generale Qasem Soleimani fino al giorno in cui è stato ucciso da un drone americano all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. Le Quds si occupano delle operazioni speciali fuori dai confini sia in medio oriente sia, nel resto del mondo, soprattutto contro dissidenti iraniani e cittadini israeliani all’estero. A bordo, insieme a Ghasem, c’erano altri quattro iraniani e quattordici venezuelani.

