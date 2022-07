Dopo l'attacco di Cristina Kirchner, si dimette il ministro argentino Guzmán

Riuscendo a riscattare 60 miliardi di dollari ai titolari di bond e altri 44,5 al Fondo monetario internazionale, Martín Guzmán aveva salvato l’Argentina dal default e oggi era atteso a Parigi per un incontro col collega francese Bruno Le Maire, per rinegoziare il debito col Club di Parigi. Ma sabato il ministro dell’Economia argentino ha dato, a sorpresa, le dimissioni. Esponente di un’ala più pragmatica che fa capo al presidente Alberto Fernández, a parte affrontare il nodo del debito aveva cercato di prendere misure per rallentare un’inflazione al 60 per cento che a fine anno potrebbe arrivare al 70. Ma era stato criticato e ostacolato dall’ala più radicale dell’amministrazione che fa capo alla vicepresidente (ed ex presidente lei stessa) Cristina Fernández de Kirchner. Addirittura l’accordo siglato con l’Fmi era stato approvato in Congresso col voto della opposizione e il no dei kirchneristi. E a un certo punto, Guzmán si è stufato.

Figlio di un maestro di tennis e di una professoressa di matematica, Martín Guzmán aveva 19 anni quando decise di studiare economia proprio perché sognava di aiutare la sua Argentina a diventare un paese stabile. Laureato a 23 anni, master a 25, postgrado a 31 con una tesi sulle crisi finanziarie, tra i 31 i i 34 anni post dottorato alla Columbia University con il Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, Guzmán fu proprio definito “pupillo di Stiglitz” quando, a 37 anni, il 10 dicembre del 2019, fu designato a gestire l’economia in quella amministrazione “Fernández-Fernández” che era arrivata al governo dopo la sconfitta di Mauricio Macri. Ma le elezioni di mezzo termine sono state invece, lo scorso novembre, un disastro per il Frente de Todos neoperonista (assolutamente in linea con le tendenze in America Latina: sta perdendo chiunque stia al potere, di sinistra o di destra) e sono partiti i regolamenti di conti interni alla maggioranza.

