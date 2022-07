Livio Sansone racconta senza cliché Lombroso in sud America  

Nella lista degli italiani più celebri al mondo, tra Montessori e Mussolini, figura sicuramente Cesare Lombroso, eclettico veronese – piemontese sefardita, nato nel 1835 sotto il segno dello Scorpione, con un impatto multidisciplinare a volte dimenticato, che va dalla Bestia umana di Zola alla neurocriminologia contemporanea; cosa sono i profiler dell’FBI se non dei lombrosiani 2.0? Esisterebbero lo stesso serie come C.S.I e Criminal Minds? La nomea di Lombroso è avvolta oggi da un terrore sociale per via della correlazione a un certo tipo di razzismo, a discorsi su ereditarietà, degenerazione e atavismo che per nulla si adattano allo Zeitgeist, a un’epoca, l’oggi, di presunta autodeterminazione del sé, dove le colpe della genetica non devono cadere sui figli. Titoli come La donna delinquente, la prostituta e la donna normale o L’uomo bianco e l’uomo di colore troverebbero oggi masse rabbiose ad accoglierne le ristampe (che infatti scarseggiano). Un senatore grillino di recente chiedeva la chiusura del bellissimo Museo Lombroso di Torino, perché secondo lui “esalta la superiorità del popolo settentrionale”, per dire.

