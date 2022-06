Modello Coree. Un dossier coperto in arrivo al vertice Nato può cambiare i destini della guerra. Ecco perché

Congelare il conflitto creando meccanismi di compensazione senza mollare la resistenza e senza allentare la presa su Putin. Non è lo scenario da sogno, ma è lo scensario sul tavolo e per la prima volta a Madrid le cancellerie europee ne parleranno in modo non solo teorico

Martedì 28 giugno, quando i capi di stato e di governo dei paesi membri della Nato si ritroveranno per tre giorni a Madrid per discutere del futuro dell’Alleanza Atlantica, ci sarà un tema che alcuni leader europei, compreso il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, proveranno ad affrontare con i propri colleghi in modo non solo informale. Un tema che in verità coincide con uno scenario considerato da molte cancellerie europee, compresa quella italiana, non improbabile. Dello scenario in questione parlano da diverse settimane molti analisti militari americani ed è uno schema che tenta di offrire una risposta a una domanda che anche i più fieri difensori della resistenza ucraina hanno iniziato a porsi ormai da tempo. Esiste un’alternativa per scongiurare una guerra lunga? E, più nel concreto, esiste una strada per evitare che la ricerca di un cessate il fuoco prolungato possa anche solo lontanamente assomigliare a un tentativo di far fare all’Ucraina un passo verso la resa? David Ignatius, in un pezzo pubblicato il 2 giugno sul Washington Post, lo ha definito “lo scenario coreano” e ha spiegato così la ragione: “La guerra in Ucraina, con le sue feroci fluttuazioni nel ritmo del conflitto, potrebbe passare dall’ottimismo ribollente sulla sfida dell’Ucraina a una fase più vicina alla lunga ed estenuante routine della guerra di Corea”.