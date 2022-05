Due gruppi neonazi russi sono partiti per denazificare l'Ucraina

Nella regione di Kyiv sono state trovate più di dieci fosse comuni, che allungano il numero delle persone uccise nei distretti che circondano la capitale, come Bucha. La maggior parte dei corpi presenta ferite da armi da fuoco, segno del fatto che sono probabilmente vittime di un’esecuzione. Mentre Kyiv pensa alla sua ricostruzione, fa ancora i conti con le atrocità e con la consapevolezza di vivere al fianco di un nemico di cui non potrà mai fidarsi, che potrebbe sempre creare un nuovo pretesto per una nuova guerra. Uno dei pretesti di quest’invasione è stato quello di combattere i nazisti in Ucraina e in questi giorni l’intelligence tedesca ha rivelato che al fianco dei soldati regolari di Mosca combattono almeno due formazioni neonaziste che si coordinano con l’esercito regolare nell’ambito dell’“operazione speciale” iniziata per “denazificare e smilitarizzare” l’Ucraina. L’intelligence ha fatto finora il nome di due movimenti che forniscono combattenti a Mosca: la Legione imperiale russa e i gruppi Rusich. La prima è il braccio armato del Movimento imperiale russo, un gruppo ultranazionalista che vede in Mosca la capitale spirituale per una rinascita dell’occidente e che gli Stati Uniti hanno designato come organizzazione terroristica due anni fa. I secondi invece sono una costola delle milizie della Wagner. La guerra contro l’Ucraina non poteva non esaltare le frange più nazionaliste della Russia, ma la loro partecipazione alle guerra mostra in maniera ancora più vivida le bugie di Vladimir Putin. I rapporti non indicano se sia stato il Cremlino a invitare questi gruppi a unirsi alla guerra, ma uno dei problemi che Mosca affronta è quello della mancanza di uomini e questi combattenti rafforzano le schiere dell’esercito.

