La giustizia di Mosca e di Kyiv con la guerra in corso

L’ergastolo al sergente russo e il processo ai prigionieri di Mariupol. Il leader della repubblica popolare di Donestk vorrebbe l'istituzione di un tribunale internazionale nella sua regione per processare gli uomini evacuati dall'acciaieria. Cosa significa per Putin, per Kyiv e per i confini di questo conflitto

Vadim Shishimarin è il primo soldato russo a essere processato per crimini di guerra in Ucraina e ieri è stato condannato all’ergastolo. Ha ventuno anni, viene dalla Siberia, dalla regione di Irkutsk, e davanti al Tribunale distrettuale di Solomyanskiy si è dichiarato colpevole di aver sparato a un uomo disarmato, che l’arrivo dei russi nella regione di Sumy aveva colto mentre era in sella alla sua bicicletta. Alla domanda del perché avesse preso la decisione di uccidere un uomo che non costituiva una minaccia, Shishimarin ha risposto di aver eseguito gli ordini, e questa risposta la sentiremo spesso nei processi per crimini di guerra che l’Ucraina intende portare avanti. Il Cremlino ha fatto sapere di non essere stato in grado di aiutare il soldato e, sapendo che Kyiv ha raccolto prove su oltre 12.000 presunti crimini di guerra che riguardano oltre 600 sospetti, molti si ritroveranno nella situazione di Shishimarin. La moglie dell’uomo ucciso nella regione di Sumy ha assistito al processo, ha voluto parlare direttamente con il ragazzo e ha detto di essere favorevole anche a uno scambio di prigionieri: lasciar andare il soldato per il ritorno dei combattenti dell’acciaieria Azovstal di Mariupol.