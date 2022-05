La Lituania dà un'altra lezione sulla guerra che potrebbe arrivare fino in America

Il Parlamento della Lituania ha approvato oggi all’unanimità una risoluzione in cui vengono definiti crimini di guerra quelli compiuti dalla Russia in Ucraina. Ma nella risoluzione si legge anche che “la Federazione russa, le cui forze militari prendono di mira deliberatamente e sistematicamente obiettivi civili, è uno Stato che sostiene e perpetra il terrorismo”. Con il provvedimento, il Parlamento lituano chiede inoltre l’istituzione di un Tribunale penale internazionale speciale per indagare sul crimine di aggressione della Russia contro l’Ucraina che abbia il potere di emettere mandati d’arresto internazionali. E’ la prima volta che un paese europeo definisce “stato terrorista” quello guidato da Vladimir Putin, e non è un caso che il segnale arrivi dalla Lituania, il piccolo paese baltico che finora ha dato lezioni sull’atteggiamento da tenere contro l’aggressività russa e in generale contro i paesi autoritari.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE