Mosca soffre di mal di mare. La storia lo dimostra

"Per me… La corazzata Kotiomkin… è una cagata pazzesca!”. “92 minuti di applausi”, nel “Secondo tragico Fantozzi”, seguivano alla iconoclasta provocazione del ragioniere-personaggio simbolo di Paolo Villaggio. In realtà, pure un po’ moderata: per l’autocensura che aveva modificato non solo il titolo, ma anche il nome del regista. “Serghei M. Einstein”, invece di “Sergej Michajlovich Ejzenštejn”. Precauzione inutile, comunque. Nella memoria collettiva, il giudizio scatologico resta direttamente affibbiato alla “Corazzata Potëmkin” originale. Rivista a 46 anni di distanza, forse se riferita al film la battuta era ingenerosa. Tutto sommato, per essere una pellicola del 1925, quella storia di una nave che nel 1905 si era ribellata contro il potere zarista dopo che avevano provato a far mangiare all’equipaggio carne con i vermi potrebbe essere considerata perfino spettacolare, anche se ovviamente il muto e il bianco e nero, a oltre un secolo di distanza, fanno perdere parecchio. E anche il film più di cassetta diventerebbe un incubo, a essere obbligati a rivederlo a ripetizione come capitava a Fantozzi e colleghi. Scherzo della storia, la relazione tra una nave da guerra russa e Odessa è però tornata drammaticamente di attualità. Da Odessa, infatti, è stato clamorosamente affondato l’incrociatore Moskva. 186 metri, 12.500 tonnellate, in servizio dal 1982 per la marina dell’Unione sovietica, ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE