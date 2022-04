Treni di guerra. Simbolo di potenza per Mosca e di salvezza per gli ucraini

Memorie letterarie da “Anna Karenina” al “Dottor Zivago”. Ritratto del treno a cavallo tra Europa e Asia. Sulle strade ferrate che portarono Lenin a San Pietroburgo e Trockij in Siberia. Le stesse che oggi portano i soldati russi al fronte e i profughi in salvo

C’era anche la banda con tanto di tromboni ad accogliere, intonando l’Internazionale, il grande capo bolscevico tornato dal lungo esilio insieme alla moglie Nadja e a 28 compagni, per rovesciare la storia. Una foto famosa ci mostra Vladimir Il’ich Ul’janov, conosciuto da tutti come Lenin, sul predellino del treno mentre saluta con il berretto in mano – il già famoso copricapo con visiera da operaio – i compagni plaudenti, anch’essi con i loro berretti agitati come fossero bandiere. Nessuno, tanto meno la folla che in quel 16 aprile 1917 s’accalcava sul marciapiede della stazione Finlandia a San Pietroburgo, sapeva quel che accadeva dietro le quinte. Nessuno aveva letto telegrammi come questi: