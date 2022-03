Il viaggio di Anthony Burgess nella proverbiale inefficienza russa

"Quel che mi piaceva di più dei russi era la loro inefficienza”. Parole di Anthony Burgess dopo un soggiorno a Leningrado nel 1961. Oggi la città è tornata a chiamarsi San Pietroburgo, come l’aveva battezzata lo zar fondatore Pietro il Grande che all’inizio del 700 voleva la sua nuova Russia rivolta verso l’occidente. Lo scrittore di Arancia Meccanica stava saccheggiando i dizionari russi per inventare il “nasdat”, la lingua di Alex e dei suoi brutali compagni (nella nuova e spavalda traduzione di Marco Rossari uscita da Einaudi, il glossario va da “drugo” a “zamiciatto” che sta per “notevole”).

