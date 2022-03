Da Pietro il Grande a Kruscev, l'impero degli zar

In un saggio pubblicato poco prima della sua morte (Impero e rivoluzione, 2017), Vittorio Strada ha scritto che la data di nascita dell’impero russo non è univoca: all’anagrafe storica risulta ufficialmente registrata il 22 ottobre 1721, quando a San Pietroburgo Pietro I (1672-1725) venne solennemente proclamato imperatore, assumendo insieme i titoli di “Grande” e “Padre della patria”. In realtà, la sua incoronazione sanciva l’esistenza di un impero ante litteram, da lui profondamente trasformato e ampliato. Infatti si deve a un altro zar, Ivan il Terribile (1530-1584), il completamento dell’opera di riunificazione delle terre russe sotto l’egida di Mosca compiuta dai suoi predecessori, fino alla creazione di una potenza di tipo imperiale. In quell’impero ante litteram che era il regno moscovita, a partire dalla metà dell’Ottocento si affermò uno specifico nazionalismo russo parallelamente ad altri nazionalismi di popoli componenti l’impero, come il polacco e l’ucraino, che rivendicavano la propria identità e autonomia, dando vita a un insieme di questioni nazionali che mettevano in pericolo la compattezza del sistema imperiale, poi distrutto e ricreato dalla Rivoluzione d’Ottobre.

