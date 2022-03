Guerra in Ucraina. Zelensky: pronti a valutare lo status di neutralità

"La Russia ritira le truppe intorno a Kiev", dice l'esercito ucraino. La Germania valuta lo scudo antimissile. Domani nuovi colloqui tra Kiev e Mosca in Turchia

Ultimo aggiornamento alle 9.09

Il presidente Zelensky ha dichiarato di essere disposto a considerare l'adozione da parte dell'Ucraina di uno status neutrale, ma la sovranità e il mantenimento del territorio rimangono la priorità

L'Ucrainae la Russia terranno nuovi colloqui di pace in Turchia domani e dopodomani

Francia, Grecia e Turchia stanno negoziando un salvataggio umanitario dei 170.000 civili rimasti a Maripol, dove ci sono continui bombardamenti e mancano cibo e acqua

Nel frattempo le scuole a Kiev riapriranno online lunedì

Nuovi incendi sono scoppiati intorno al sito nucleare di Chernobyl, che rimane controllato dalle forze russe

Gli Stati Uniti non stanno chiedendo un cambio di regime, ha risposto il presidente americano Joe Biden ai giornalisti che gli chiedevano chiarimenti su un commento di ieri, in cui ha affermato che Putin "non può rimanere al potere"

L'Onu stima che finora almeno 1.100 civili siano morti e più di 10 milioni di sfollati

Gli sforzi della diplomazia internazionale

Kyiv e Mosca hanno annunciato un nuovo round di negoziati a partire da oggi e fino al 30 marzo a Istanbul. Colloquio difficili, a guerra in corso, con gli ucraini che dicono di non riporre grandi speranze in questa tornata di colloqui. Ora Kyiv teme una separazione territoriale in stile coreano. Il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, ha detto che "dopo aver fallito nel prendere la capitale e rovesciare il governo ucraino", Mosca "potrebbe imporre una linea di divisione tra le regioni occupate e non occupate del nostro paese, nel tentativo" di stabilire una separazione territoriale in stile coreano. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a Vladimir Putin in un colloquio telefonico che "un cessate il fuoco è necessario al più presto possibile", riporta l’agenzia turca Anadolu, e sottolinea che Ankara ha assicurato al Cremlino che "la Turchia continuerà a contribuire in tutti i modi" per cercare di arrivare al cessate il fuoco in Ucraina.

Passi indietro?

La Russia è stata costretta a ritirare le forze dalla regione di Kyiv dopo aver subito pesanti perdite, afferma lo stato maggiore dell'esercito ucraino, secondo cui due battaglioni dell'esercito russo sono stati portati in Bielorussia. La scorsa settimana la Russia ha dichiarato di voler riorientare la sua invasione a est, anche se da allora sono continuate le notizie di attacchi nelle principali città ucraine.

Le truppe russe hanno lasciato anche la città adi Slavutych, appena fuori dalla centrale nucleare di Chernobyl, dice il sindaco Yuri Fomichev. Sabato le forze russe avevano preso il controllo di Slavutych e arrestato il primo cittadino. L'occupazione ha provocato la protesta di centinaia di ucraini che sono scesi in strada con le bandiere. Slavutych ospita principalmente i lavoratori necessari per mantenere in sicurezza la centrale nucleare di Chernobyl, ora non operativa, luogo del disastro nucleare del 1986.

L'apertura di Zelensky. L'intervista che Mosca non voleva

Alla vigilia dei nuovi colloqui tra Kiev e Mosca, in programma domani e dopodomani in Turchia, il presidente Volodymyr Zelensky dice di essere pronto ad accettare lo status di neutralità dell'Ucraina come parte di un accordo di pace con la Russia. Zelensky, per la prima volta, parla direttamente al popolo russo e lo fa rilasciando delle dichiarazioni diffuse in tutta la Russia attraverso Medusa, un sito di opposizione a Putin. Volodymyr Zelensky ha parlato in videoconferenza al portale e ad altri media russi, nonostante la forte opposizione del Cremlino. Mosca aveva infatti diffidato dal trasmettere minacciando conseguenze.

"Siamo pronti ad accettare lo status neutrale e non nucleare del nostro paese", ha spiegato. Zelensky ha annunciato un'altra condizione per concludere una tregua con Putin. Le truppe russe devono tornare a dove si trovavano "prima del 24 febbraio, prima dell'attacco", anche per quanto riguarda i territori del Donbas e della Crimea. "Capisco che costringere la Russia a liberare completamente il territorio (cioè a ritirarsi dalla Crimea e dalle autoproclamate repubbliche del Donbas, ndr) è impossibile e porterà a una terza guerra mondiale. Ecco perché dico: questo è un compromesso, tornato dove tutto è iniziato e lì cercheremo di risolvere la questione del Donbass ", ha detto Zelensky.

La neutralità era la prima richiesta di Mosca "e per quanto ricordo hanno iniziato la guerra per questo", dice il presidente ucraino in un'intervista con dei giornalisti indipendenti russi. Mosca vuole che l'Ucraina riconosca lo stato attuale della Crimea e delle "repubbliche" separatiste del Donbas.

Qualsiasi accordo dovrà essere sottoposto al popolo ucraino in un referendum, ha ribadito Zelensky sottolineando ancora una volta di voler raggiungere "senza alcun indugio" un accordo di pace per "il ripristino di una vita normale" nel suo paese.

Stallo di attrito

Nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina, il ministero della Difesa britannico sostiene che "non ci sono stati cambiamenti significativi nelle disposizioni delle forze russe nel paese" nelle ultime 24 ore. >gli inglesi dicono anche che "le carenze logistiche in corso sono state aggravate da una continua mancanza di slancio e morale contro l'esercito russo e da combattimenti aggressivi da parte degli ucraini". L'intelligence del Regno Unito aggiunge che la Russia ha guadagnato più terreno nel sud vicino alla città di Mariupol, dove continuano pesanti combattimenti con Mosca che tenta di catturare il porto.

In un'altra intelligence updatela Difesa del Regno Unito ha confermato che la Russia ha effettivamente tagliato fuori l'Ucraina dal commercio marittimo internazionale attraverso un blocco navale della costa del Mar Nero.

Jack Watling, ricercatore del think tank londinese Royal United Services Institute, ha detto alla BBC che i russi hanno impegnato in Ucraina la maggior parte delle loro forze e non sono in grado di ridistribuirle in tutto il paese. "Ciò che ora determina dove intendono avanzare è dove stanno facendo lo sforzo principale in termini di risorse e logistica: al momento al sud, dove tentano di vincere la battaglia per Mariupol, per poi strinfgere la tenaglia sugli ucraini nel Donbas, per cercare di tagliarli fuori".

C'è uno stallo tra Kherson e Mykolaiv, ed è molto improbabile che saranno in grado di fare progressi su quel fronte, aggiunge Watling. "Poiché il morale dei russi è basso e poiché non hanno i numeri per prendere d'assalto le città, le circondano e poi fanno morire di fame le persone e le radono progressivamente al suolo con l'artiglieria". I russi sono avanzati lungo più assi di quanti potrebbero sostenere nella prima parte del conflitto e ora sono in una posizione in cui possono rifornire solo un asse alla volta. E quindi l'intento è proprio una lenta e metodica cattura delle città una per una.



Precisazioni e scudi

Nella bufera dopo aver definito il presidente russo Vladimir Putin "un macellaio" che "non può restare al potere", il presidente americano Joe Biden specifica che "no", le sue parole non facevano riferimento alla richiesta di un cambio di regime in Russia. La caduta di Putin "non è l'obiettivo della Nato e neppure del presidente americano", gli era venuto poco prima in soccorso il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nel frattempo, la Germania sta valutando l'acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo, ha annunciato Scholz. "È certamente uno dei problemi di cui stiamo discutendo, e per una buona ragione. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo un vicino pronto a usare la violenza per far valere i propri interessi".