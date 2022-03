Roman Abramovich, il fratello di Vladimir

Londra celebra la fine dell’impero dell'ormai ex presidente del Chelsea, non il più ricco ma uno dei più vicini alleati di Putin. Mogli e imbrogli, mecenatismo e calcio. Dal Volga alla City, la sua vita è sempre stata un’avventura

"Fratelli di sangue”, titola il Mirror in prima pagina con le foto dei volti minacciosi di Roman Abramovich e Vladimir Putin. “The end of the Roman empire”, sentenzia il Financial Times con un gioco di parole. Tutti coloro che avevano celebrato la star del jet set, limitandosi a mugugnare contro Londongrad, la russificazione a suon di sterline della capitale inglese, adesso cadono da cavallo folgorati. “È sempre stato nella squadra di Putin. E chi lo sapeva?”, scrive sarcastica Marina Hyde sul Guardian. Fabrizio Maramaldo era napoletano, ma a quanto pare è cittadino del mondo.