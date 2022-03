Abramovich è sefardita o aschenazita? Il mistero del passaporto e il rabbino in manette

Sfruttando una modifica alla legge sulla nazionalità, l'oligarca russo è diventato cittadino portoghese in appena sei mesi, senza aver mai abitato nel paese e senza nemmeno parlarne la lingua. Intanto Daniel Litvak, che guida comunità ebraica di Porto e si occupa anche delle naturalizzazioni è stato arrestato prima che partisse per Israele

In piena aggressione russa all’Ucraina, l’opinione pubblica in Portogallo ha un motivo in più per discutere da che parte vuole davvero stare. Si tratta della legge che ha permesso all’oligarca russo Roman Abramovich di diventare cittadino portoghese in pochissimi mesi, sfuggendo momentaneamente a una parte delle sanzioni che in questi giorni hanno colpito altri suoi connazionali.