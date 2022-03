Guerra in ucraina, le difficoltà della diplomazia e gli attacchi russi, ora anche dal mare

I colloqui con la Russia sembrano ora "più realistici", dice Zelensky. Ma Putin risponde: "L'Ucraina non vuole davvero trovare soluzioni". "Missili da una nave verso Mariupol", dice il sindaco della città sul mar Nero. Bombe su tutte le principali città. Il Senato degli Stati Uniti riconosce all'unanimità Putin come criminale di guerra

Quarto generale russo ucciso, sostiene l'Ucraina

Funzionari ucraini affermano di aver ucciso un quarto generale russo. sarebbe il segno che i comandanti di Mosca sono costretti sempre più a guidare l'offensiva dal fronte.

Anton Gerashchenko, un consigliere del ministero dell'Interno di Kyiv, ha detto su Telegram che le forze ucraine hanno ucciso il maggiore generale russo Oleg Mityaev, il comandante della 150ma divisione motorizzata, nei combattimenti alla periferia di Mariupol. Mosca non ha commentato e per il momento non abbiamo modo di confermare quanto sostengono gli ucraini. "Una stima approssimativa", ha scritto su Twitter nei giorni scorsi il giornalista del quotidiano britannico Dan Sabbagh, "è che ci sarebbero stati circa 20 generali dispiegati in Ucraina per guidare le forze russe nell'invasione", quindi i quattro morti sono già una percentuale di vittime relativamente alta.

I colloqui con la Russia continuano e sembrano ora "più realistici", dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso pronunciato a notte fonda. "Tutte le guerre terminano con un accordo", osserva, ricordando come i negoziati fra le delegazioni di Mosca e di Kyiv in corso siano "difficili", ma "di fondamentale importanza". "E mi dicono che le posizioni ai colloqui ora suonano più realistiche" e "c'è sicuramente spazio per compromessi".

"Abbiamo comunque bisogno di tempo perché le decisioni da prendere siano nell'interesse dell'Ucraina", conclude Zelensky, che ieri, in teleconferenza ha ammesso che ormai Kyiv accetta il fatto che non potrà entrare nella Nato, ma chiede garanzie per la propria sicurezza riservandosi il diritto di stringere patti con singoli paesi. Questo è certamente uno degli obiettivi di Mosca in questa guerra, ma è difficile immaginare che basti a fermare Putin, che vuole anche che l'Ucraina gli consegni porzioni di territorio - una richiesta inaccettabile da parte di Zelensky, per il momento. Inoltre Mosca sta mettendo nelle città conquistate sindaci compiacenti: l'obiettivo è "denazificazione" dell'Ucraina, ha dichiarato Putin, ma sarebbe meglio dire che è la "russificazione" del paese. Non ci sono comunque dubbi sul fatto che Putin abbia bisogno di trovare un modo per porre fine alla guerra, ma dovrà essere in grado di dire alla sua gente che ha vinto. All'apertura di Zelensky, tuttavia, il leader del Cremlino ha risposto con durezza: "L'Ucraina non mostra di voler seriamente trovare soluzioni mutualmente accettabili", ha detto in una telefonata con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. I colloqui di pace "non sono facili", ma c'è "speranza di compromesso", ha aggiunto questa mattina il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un'intervista a Reuters.

Nelle prime ore del mattino, a Mariupol, da giorni sotto assedio da parte delle forze russe, ai raid aerei si sono aggiunti anche attacchi dal mare d'Azov. Lo riferisce Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco. "I primi missili - spiega - sono stati lanciati da una nave vicino a Bilosaraiska Kosa, verso la città". L'ospedale regionale di Mariupol, inoltre, è sempre occupato dalle forze russe "che costringono i medici a curare i loro feriti" e "usano anche i pazienti come scudo contro i tentativi di riprendere il controllo del nosocomio da parte dei nostri soldati". Le navi russe nel mar Nero, segnala Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari Interni dell'Ucraina, hanno iniziato a bombardare anche le coste vicino alla città di Odessa, la terza più grande dell'Ucraina e principale porto del paese. Per il momento non sono stati segnalati tentativi di sbarco di truppe. Nella notte hanno suonato le sirene antiaeree a Poltava, Dnipro, Ivano-Frankivsk e Leopoli.

Ancora missili sulla periferia di Kyiv, la capitale, e anche la seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, è stata attaccata durante la notte con due persone confermate morte e due edifici residenziali distrutti. La Russia ha preso di mira le infrastrutture civili nella città di Zaporižžja, una stazione ferroviaria e un parco pubblico, ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale.

Secondo le ultime stime dell'intelligence britannica: Mosca ha difficoltà ad avviare nuovi attacchi per le pesanti perdite subite a causa della resistenza ucraina. I funzionari della sicurezza del Regno Unito affermano che "le tattiche delle forze armate ucraine hanno sfruttato abilmente la mancanza di manovra della Russia, frustrando l'avanzata russa e infliggendo pesanti perdite alle forze d'invasione". La distruzione dei ponti da parte delle forze ucraine ha "svolto un ruolo chiave nello stallo dell'avanzata russa". Secondo il rapporto, i russi dovrebbero avere difficoltà a tenere i territori che hanno occupato finora a causa della mancanza di truppe.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 March 2022



Find out more about the UK government's response:



#StandWithUkraine pic.twitter.com/BRfAGjiwwX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 16, 2022

L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) segnala che oltre 3 milioni di persone hanno lasciato il paese.

Today we have passed another terrible milestone: three million refugees have fled from Ukraine.



The war has to stop. Now. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 15, 2022

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità una risoluzione che condanna il presidente russo Vladimir Putin come criminale di guerra, una rara dimostrazione di unità in un Congresso profondamente diviso. La risoluzione, presentata dal senatore repubblicano Lindsey Graham e sostenuta da senatori di entrambe le parti, ha incoraggiato la Corte penale internazionale dell'Aia e di altre nazioni a prendere di mira l'esercito russo in qualsiasi indagine sui crimini di guerra commessi durante l'invasione russa dell'Ucraina.