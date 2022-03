Cingolani: "L'aumento dei prezzi del gas è ingiustificato"

Diversificare le fonti energetiche per affrancarsi dalla dipendenza russa (e non solo). Il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani è intervenuto al Senato per un'informativa sulle misure che il governo intende adottare per contrastare l'aumento del prezzo dell'energia. E per spiegare qual è lo stato dell'arte dopo l'acuirsi della guerra in Ucraina, che ha comportato ricadute importanti anche dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. "Negli ultimi due decenni, la produzione nazionale di gas naturale si è ridotta, in parte per il calo naturale dei giacimenti e per il fatto che non si sono fatti nuovi investimenti in ricerca e produzione: 15 mld di metri cubi nel 2001 contro i 3 di oggi, si è passati dal 20% di una produzione nazionale del fabbisogno all'attuale situazione per cui dipendiamo al 95% del gas naturale" importato dall'estero. ha detto Cingolani facendo un quadro della situazione. Nello stesso tempo "le importazioni dalla Russia sono incrementate sia in valore assoluto che in percentuale, dai circa 20 mld di metri cubi del 2011 ai 29 mld di metri cubi del 2021 (38% dei consumi)", ha aggiunto il titolare alla Transizione ecologica.

Cingolani è poi tornato sulle sue parole pronunciate la settimana scorsa: quando aveva detto che l'aumento dei prezzi energetica fosse una "vera e propria truffa". "Io non ho nessuna intenzione di sollevare problemi senza proporre soluzioni, come qualcuno ha voluto intendere, però, siccome la quantita' di gas è uguale, non dico di più, ma e' uguale, non è molto giustificato il fatto che a parita' di tutto il prezzo mi vada da 30 centesimi a 1,5 euro, e quindi che uno stoccaggio mi costi, da 3 miliardi di anticipo per l'operatore, a 15 miliardi, che è una cosa un po' diversa", ha argomentato oggi il ministro. La spiegazione, ancora secondo quanto detto in Aula, sarebbe presto detta. I rincari del gas sono legati "al mercato degli hub" un problema che "sta mettendo in ginocchio, non solo l'Italia ma tutti i Paesi europei. Questo interessa anche le raffinerie che faticano a produrre a prezzi normali".