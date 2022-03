Così si disegna la nuova mappa energetica dell'Ue, ci dice un esperto

Milano. In queste ore l’Unione europea sta valutando forse la decisione più difficile da prendere da quando è iniziata l’offensiva militare della Russia in Ucraina: l’embargo energetico. La dipendenza europea dal gas russo è stato ed è un tema cruciale per la gestione dell’isolamento russo, anche perché dal 2014 a oggi, cioè dalla prima avventura di Vladimir Putin in Ucraina con conseguente annessione della Crimea, certi paesi hanno aggravato tale dipendenza, mentre altri hanno compiuto scelte diverse. Nel 2021, secondo i dati dell’Agenzia internazionale dell’Energia, sono stati importati 155 miliardi di metri cubi, il 45 per cento delle importazioni complessive. Il professore Nick Sitter, docente di public policy alla Central European University di Vienna e alla BI Norwegian Business School, spiega al Foglio che paesi come l’Ucraina hanno ricevuto vantaggi: “Se la Russia utilizza il gas come strumento di dominio geopolitico, l’Ucraina per anni ha avuto accesso a gas sussidiato a basso prezzo, avendo in questo senso un vantaggio, che però ha comportato una dipendenza che per anni è stata anche politica”.

