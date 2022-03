Guerra in Ucraina. Bombe su Kyiv, colpiti palazzi nel centro della città

In fiamme alcuni edifici e una parte della metropolitana. Secondo le autorità ucraine ci sarebbero due morti. Oggi riprendono i negoziati

Bombardamenti su Kyiv

Il ventesimo giorno di invasione della Russia in Ucraina inizia con nuovi bombardamenti su Kyiv e diversi edifici in fiamme. Secondo il servizio di emergenza statale ucraino sono morte due persone e altre 35 sono state salvate. Le bombe russe hanno colpito almeno quattro edifici residenziali, di cui tre palazzi con una decina di piani e moltissimi appartamenti, e una parte della stazione della metropolitana Lukyanivska, abbastanza vicina al centro della città. Le autorità ucraine hanno rilasciato alcune immagini dell'edificio in fiamme nel quartiere Svyatoshinsky.

Oggi dovrebbero riprendere i negoziati tra le delegazioni russa e ucraina, mentre nel nord est del paese, a Sumy, saranno riattivati i corridoi umanitari dopo che nei giorni scorsi i russi hanno continuato a bombardare nonostante gli accordi sul cessate il fuoco per consentire le evacuazioni.