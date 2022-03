Le bombe martoriano le città ucraine. Cercasi ancora un mediatore

I bombardamenti russi sulle città sono feroci e indiscriminati, la Russia colpisce tutto e tutti – dall’inizio del conflitto sono morti 90 bambini ucraini – ed è evidente che la strategia sia quella di aumentare il panico della popolazione, di non far percepire nessun posto come sicuro, e di rendere più complicata la reazione dei soldati. La strategia è brutale e confusa, non è un buon segno per l’organizzazione dell’esercito di Mosca, ma non lo è neppure per Kyiv, colpita su più fronti e bisognosa di rifornimenti. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che Mosca potrebbe prendere il controllo delle grandi città, ma non lo fa perché è stato il presidente russo, Vladimir Putin, a dare l’ordine di trattenere “qualsiasi assalto immediato perché le perdite civili sarebbero ingenti”. Non c’è nessuno disposto a credere alla buona fede del presidente russo: nelle città accerchiate e sfinite come Kherson, Berdyansk, Melitopol, Volnovakha, Nova Kakhovka, Hostomel, i russi stanno dando la caccia a politici, attivisti, volontari e giornalisti. Da Mariupol chi ha potuto, è fuggito, sono uscite dalla città circa 160 macchine. Anche Donetsk è stata colpita, i russi hanno detto che è stata responsabilità di Kyiv, l’esercito ucraino ha negato.

