America e Cina si parlano a Roma. Le pressioni per dire a Pechino: devi mollare Putin

La location dell’incontro tra il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, e il consigliere di stato cinese Yang Jiechi, fino a lunedì mattina era stata tenuta nascosta. Perfino alla Farnesina. All’esterno del Rome Cavalieri Waldorf Astoria, nel quartiere della Balduina a Roma, sembrava quasi un giorno qualunque: tassisti, ospiti dell’hotel, navette per il centro. Nel piano seminterrato che si affaccia sullo splendido giardino, però, stazionavano diversi funzionari e agenti in borghese. E poi due bandierine, una cinese e una americana, contrassegnavano l’ingresso delle due delegazioni nella sala predisposta ai colloqui. Neanche le Forze dell’ordine italiane fuori dal cancello dell’hotel sapevano esattamente chi sarebbe dovuto arrivare. Sullivan e Yang, l’uomo dei rapporti con l’America, uno dei più alti funzionari del Partito e molto vicino alla leadership di Xi Jinping, si sono parlati per sei ore, a porte chiuse, alla presenza di pochissimi membri delle rispettive delegazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE