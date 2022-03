Esclusiva - Ecco la lista nera dell'Ue con le persone e gli enti russi sanzionati

È il quarto pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. Nella black list anche Roman Abramovich, il miliardario russo proprietario del Chelsea.

Ecco il quarto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. Nella lista nera europea con le persone e le entità sanzionate da Bruxelles anche Roman Abramovich, il miliardario russo proprietario del Chelsea. "Stiamo lavorando senza sosta per costringere Mosca a fermare la guerra attraverso sanzioni che saranno sempre più insostenibili per la Russia", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Bucarest. "Dobbiamo continuare a stare attenti a mettere in atto misure per le quali sia la Russia, piuttosto che l'Europa, a pagare il prezzo più alto", ha evidenziato il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, a margine della riunione dei ministri delle Finanze della zona euro.





Roman Abramovich, azionista del gruppo Evraz

German Khan, azionista di Alfa Group

Viktor Rashnikov, proprietario della Magnitogorsk Iron & Steel Works

Alexey Kuzmichev, azionista di Alfa Group

Alexander Mikheev, amministratore delegato di Rosoboronexport

Alexander Shokhin, presidente dell'Unione russa degli instruali e gli imprenditori

Andrey Ryumin, direttore esecutivo di Rosseti

Armen Gasparyan, conduttore del programma Nablyudenye

Artem Sheynin, presentatore del programma Vremya Pokazhet

Dmitry Kulikov, commentatore pro-Cremlino

Kostantin Ernst, amministratore delegato di Channel One Russia

Marina Sechina, ex moglie di Igor Sechin

Suleyman Kerimov, proprietario del Nafta four

Tigran Khudaverdyan, direttore esecutivo di Yandex

Vladimir Rashevsky, amministratore delegato di EuroChem group

Entità

Rosneft Aro

Rosoboronexport

High Precision Systems

Kurganmashzavod

Russia Helicopters

United Aircraft Corporation

United Shipbuilding Corporation

Uralvagonzavod

Zelenodolsk