La guerra dei bambini spiegata con Tarkovskij

Risolverla uno contro uno, magari in una radura tra le betulle, una sfida di arti marziali come in un gioco di bambini o in un racconto di cosacchi. Se anche non fosse vero, il guanto di sfida di Elon Musk (“con la presente sfido Vladimir Putin a duello, uno contro uno. La posta in gioco è l’Ucraina”) ha la forza di illuminare per un attimo, come un bengala sulla superficie nera e lucida di un fiume – il Dnepr, mettiamo – un aspetto selvaggio, infantile nel senso di istintivo, implacabile, della guerra che si combatte sul suolo dell’Ucraina invasa. Ma null’altro c’è di giocoso. Ci sono invece le notizie, le immagini, del coinvolgimento nella guerra – vittime, ma anche combattenti – di bambini e ragazzi. Bambine. Che fa pensare, come in ogni guerra territoriale – ogni guerra combattuta palmo a palmo per la conquista di città, paesi, di campi e boschi che per chi si difende sono “casa”, “patria”, terra dell’infanzia, terra madre – a un coinvolgimento emotivo, indomabile.

