Russia e Ucraina tra guerra, cinema (e boicottaggi)

Chi prepara pacchi e chi non stacca gli occhi dalle news. Il gruppo svedese Eccho Rights partecipa alla resistenza ucraina donando 55.000 dollari alla Croce Rossa locale. Ha tolto dal catalogo le produzioni televisive russe, e sta facendo circolare – aveva comprato a suo tempo i diritti internazionali – la serie “Servant of the People”. Protagonista (e produttore, con la sua società Kvartal 95) Volodymyr Zelesnky, il battagliero presidente ucraino che in questi giorni abbiamo visto in maglietta, e che nella serie faceva l’insegnante in giacca e cravatta. Inveiva a scuola contro il potere e la corruzione, uno studente lo riprendeva al cellulare, la campagna elettorale era bella e fatta. Quasi per caso si ritrova presidente. Dopo le tre stagioni della serie, e un film, Zelensky ha fondato un partito con lo stesso nome, si è presentato alle elezioni e nel 2019 le ha vinte a schiacciante maggioranza. Eccho Rights ha già venduto la serie con Zelensky in Romania, in Grecia, e in medio oriente. Con tutto il rispetto, territori un po’ defilati in materia di televisione. E’ di ieri la notizia che i diritti di “Servant of the People” sono stati acquistati dalla britannica Channel 4: manderà in onda la serie da domenica prossima. Sarebbe “servitore del popolo”, ma avendo già patito un avvocato del popolo siamo timorosi di ripetere l’esperienza, e però nello stesso tempo felici che un comico, di tradizione ebraica, tenga alto il livello. Della comicità e della politica, ognuna a suo tempo.

