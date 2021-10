Alla Festa di Roma Kenneth Branagh racconta la sua infanzia in “Belfast”

Per quel che ne sapevamo, Kenneth Branagh poteva essere nato su un palcoscenico dove recitavano Shakespeare. Da dietro le quinte aveva imparato l’arte e la disinvoltura necessaria per rendere il vecchio William nostro contemporaneo: ci riescono solo i grandissimi, o chi fin da ragazzino ha trafficato con “essere o non essere” e “la tragedia scozzese” (i teatranti non ne pronunciano il titolo perché porta male). Invece è nato a Belfast, e lì ha vissuto fino ai nove anni. Giocando per strada con lo spadino e il coperchio di un bidone per scudo. Fino al primo botto. Non di petardo. Era un’autobomba, come miccia uno straccio infilato nel serbatoio. Panico. Il coperchio di latta serve a mamma Branagh per proteggersi dai protestanti che vogliono scacciare i cattolici dal quartiere. L’inizio dei disordini. Dopo anni di Shakespeare e altro cinema – ha diretto “Frankenstein”, e un “Thor” pieno d’ironia, quando il supereroe con il martello si rivolge al cielo e invoca il padre Odino, gli mettono la camicia di forza – Kenneth Branagh racconta la sua infanzia. Mossa spericolata – quasi tutti inciampano – risolta con mestiere, sentimentalismo e nostalgia, un ragazzino simpatico e un nonno che muore (era malato, d’accordo, la morte si sentiva arrivare: troppe lezioni di vita e di matematica aveva dato al rampollo).

