La Festa del Cinema di Roma è più bella se si guarda dalla fine, con Chloé Zhao

“Eternal” il film scelto per il giorno della chiusura. In mezzo, tanto altro, all'Auditorium e in città

Viene meglio cominciare dalla fine. Dal film che il 24 ottobre chiuderà la Festa del Cinema e “Alice nella città”, la sezione autonoma e parallela dedicata alle nuove generazioni. “Eternal” di Chloé Zhao, vincitrice l’anno scorso del Leone d’oro a Venezia con “Nomadland”, e poi di due Oscar. Istruttivo esempio di come funzionano le cose a Hollywood – sì, anche per le giovani donne, nel caso specifico nate a Pechino. “Nomadland” era un film scarso di budget e di attrattive, sugli americani che vivono nelle roulotte: per bisogno o per scelta, attirati dai grandi spazi e dalla vita senza obblighi. “Eternal” è un film di supereroi Marvel, alimentato da un considerevole budget, 200 milioni di dollari. Non il primo affidato a una signora, conta anche la medaglia “quanto siamo inclusivi”. Comunque, un bel salto. Gli “Eterni”, per chi non fosse pratico del Mcu (Marvel Cinematic Universe, sforna storie su storie), sono creature sovrumane che proteggono la terra dai Devianti – speriamo lasciando in piedi qualcosa.