Anche nel mondo del cinema il motto è crescere o morire. Lezioni dall'accordo Caa-Icm

I giganti dell’èra digitale, da Apple Tv a Netflix, hanno costretto i signori dello spettacolo, come Creative Artists Agency e Icm Partners, a trasformarsi, a fondersi, per ottenere capitali e quote di mercato necessarie a competere. O forse soltanto a sopravvivere

Una, la più grande, ha fatto splendere una miriade di star, Meryl Streep, Brad Pitt, Beyoncé tanto per citare qualche nome. L’altra, la più piccola, ha nel suo carnet vip come Spike Lee, ma anche la National Football League. Insieme la Creative Artists Agency (Caa) e la Icm Partners, possono lanciare molti altri nel firmamento dello spettacolo, attingendo alle nuove leve che premono alle porte non più soltanto degli studios di Hollywood, ma delle catene televisive in streaming. L’annuncio che la Caa ha acquistato la rivale Icm ha colto di sorpresa solo perché l’operazione è stata negoziata in gran segreto dai rispettivi top manager Bryan Lourd della Caa e Chris Silbermann, ma era nell’aria: il grande consolidamento (il Gran Reset con le maiuscole per far piacere a Carlo Freccero) trasforma radicalmente anche il mondo un tempo popolato da talent scout. Lo show business è tutto un terremoto ed è lontano dal trovare un nuovo equilibrio. Cinema, televisione, musica, sport, arte, si muovono con la rapidità di un clic sovvertendo consolidate gerarchie. Altro che i Mino Raiola o i Lucio Presta, in Italia (e anche in Europa) siamo ancora nella fase artigianale, quella degli impresari, dei procuratori, degli agenti, dei mercanti con le loro gallerie-boutique; al di là degli oceani l’industria ha raggiunto la sua maturità, anzi ormai si avvia oltre la frontiera 4.0.