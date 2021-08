Troppe tasse, bye bye Hollywood! Così i grandi film salutano la California

Diciamo Hollywood per capirci. E per offrire ai cinefili anti americani un bersaglio contro cui scagliare le freccette – esistono ancora, meno scatenati: tra Mubi e Netflix nel segreto della loro cameretta hanno scelto Netflix. I film non si girano più lì, e non parliamo soltanto delle storie da resort bisognose delle Hawaii. Non si gira a Hollywood neppure “Indiana Jones”. Troupe e attori, Harrison Ford in testa, sono a Pinewood (Buckinghamshire): i leggendari studi di produzione dove tradizionalmente si girano i film di James Bond. Oggi occupati dalla Disney, che oltre all’ultima (forse) avventura dell’archeologo con la frusta irrispettoso delle diversità culturali lì sta girando “Andor” e “Pilgrim”, due serie appartenenti all’universo “Star Wars”.

