L'Europa salvata da Netflix

Che cosa c’entrano con il futuro dell’Europa titoli come “The Crown”, “La casa di carta”, “Love & Anarchy”, “Lupin”, “Emily in Paris”, “SanPa”? Duncan Robinson è il giornalista che si occupa per l’Economist di monitorare le più interessanti idee in circolazione in Europa, cura da anni una rubrica bellissima che si chiama “Charlemagne” e sull’ultimo numero del settimanale più famoso del mondo ha dedicato un approfondimento a un tema da sballo con il quale diversi di noi si sono ritrovati a fare i conti durante l’anno pandemico. Un tema sintetizzabile con una domanda secca: ma vuoi vedere che Netflix sta riuscendo a fare con la cultura comune europea quello che non sono riusciti a fare in questi anni fior di intellettuali? La tesi di Robinson merita di essere prima spiegata e poi commentata.

