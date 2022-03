Soldi, mafia e morti. Quando eviti la Russia ma la Russia non evita te

Appunti su McMafia, in onda sulla Bbc per una sola stagione. Otto episodi sulla criminalità organizzata russa che arriva un po' in tutto il mondo

"Ho una regola: mai investire in Russia”. Il giovanotto in giacca e camicia bianca con gemelli ha una bella fidanzata e una bella barca. Cresciuto negli agi a Londra, passa di festa in festa. I genitori sono esuli russi del tipo molto danaroso, fuggiti da Mosca per garantire al rampollo ottime scuole e ottimo inglese (anche per qualche altro motivo che scopriremo più avanti). Il passato ha il brutto vizio di ritornare, risucchiando chi vuole lasciarsi alle spalle la famiglia (e i suoi sporchi affari, anche questo lo scopriremo più avanti). Sennò gli scrittori di feuilleton, d’avventura, di melodramma e di mafia – in tutte le combinazioni, compresa l’epica del “Padrino” che compie 30 anni e torna nei cinema splendente di restauro – resterebbero disoccupati.