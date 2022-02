“Inventing Anna” è la serie del momento, peccato per quella coprotagonista fuori posto

Guilty pleasure. Di prima categoria. Era tanto che una serie non risucchiava gli spettatori. Non tanto per sapere come va a finire (c’è stato un processo e relativa condanna, i lettori del Foglio e della Review sanno quasi tutto di Anna Delvey, nata Sorokin) ma per godersi case lussuose, yacht, vestiti e arte della truffa. Qualche mostra d’arte, sullo sfondo, e un po’ di architetti: la misteriosa ereditiera arrivata a New York dall’Europa voleva una fondazione modestamente intitolata a se stessa. Al prestigioso indirizzo di Park Avenue: uno spazio per l’arte, camere d’albergo con servizio di maggiordomo, quei due o tre ristoranti senza i quali un polo d’attrazione per il bel mondo non può dirsi tale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE