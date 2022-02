Il pubblico accorre a una rassegna di vecchi film? Perché le piattaforme non bastano

"XX secolo – L'invenzione più bella", 150 titoli scelti da Cesare Petrillo al cinema Quattro Fontane di Roma (ma ora anche a Firenze e speriamo presto a Milano). Ottimi motivi per andare, non perché sia storia, ma perché sono film spassosi. Un nome a caso: Leo McCarey con "L'orribile verità"

Nato come “invenzione senza futuro”, il cinema ha sempre sofferto di salute cagionevole. L’ultimo spettacolo è come la perdita dell’innocenza, ogni generazione tende ad averne una sua. Nel 1971 Peter Bogdanovich ambientò il suo “Ultimo spettacolo” in una cittadina immaginaria del Texas: erano gli anni cinquanta, in bianco e nero, i giovani americani andavano a combattere la guerra di Corea.