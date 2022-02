Gli Oscar hanno ucciso l'Uomo-Ragno

La gratitudine non è di questi Oscar. Neanche una candidatura seria per “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts, che solo negli Stati Uniti ha incassato 748 milioni (più un altro miliardo all’estero) consentendo ai cinema di restare aperti per proiettare i gioielli della stagione. Ha avuto solo una nomination per gli effetti speciali, mentre “West Side Story” di Steven Spielberg ne ha messe insieme sette, e “Dune” di Denis Villeneuve addirittura dieci (pur essendo più noioso e prevedibile dell’Uomo Ragno, il tipo di fantascienza che va in giro dandosi molte arie e i votanti dell’Academy ci son cascati). L’ultimo (e plurimo) Spider-Man ha combattuto per il futuro del cinema in sala, mentre Jane Campion deve la sua seconda candidatura come regista a “Il potere del cane”, prodotto da Netflix e in gara come miglior film. La grande Enne rossa, con il “tudum” che l’accompagna, apre anche la napoletanissima storia di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di Dio”, candidata tra i film stranieri assieme a “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier e a “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi. Fin qui i film usciti in Italia, la cinquina si completa con “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (film d’animazione su un rifugiato afghano in Danimarca) e “Lunana: A Yak in the Classroom” che arriva dal piccolo e remoto Bhutan. Diretto da Pawo Choyning Dorji, racconta un insegnante che vorrebbe emigrare in Australia, ma intanto deve trascorrere un gelido inverno in un posto senza distrazioni. Come due anni fa “Parasite” di Bong Joon-ho, al giapponese “Drive My Car” è riuscito il grande salto dalla categoria “miglior film straniero” alla categoria “miglior film e basta”.

