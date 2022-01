Peter Bogdanovich è la prova che c'è sempre tempo per fare grandi film

A chi venisse in mente di fare il nostalgico, dicendo che di registi così non ce ne sono più: lo credeva anche lui, e poi ha sempre dimostrato il contrario. Da "L'ultimo spettacolo" a "Tutto può accadere a Broadway"

“Tutti a Central Park danno le noccioline agli scoiattoli. Ma se uno vuole dare gli scoiattoli alle noccioline, che c’è di male?”. Era il tormentone di “Tutto può accadere a Brodaway”, l’ultimo film di Peter Bogdanovich. Girato nel 2014, parecchi anni dopo che tragedie personali e rovesci finanziari lo avevano cacciato da Hollywood, racconta un regista teatrale che regala trentamila dollari a una escort, perché segua i suoi sogni (se la ritrova brava attrice, e scopriamo che non era la prima beneficata). Un divertissement che ci aveva fatto ritrovare il regista di “Paper Moon” e “L’ultimo spettacolo”. Grande intervistatore, come dimostrano due magnifici libri, a cominciare dai titoli: “Who the Devil Made It” (interviste ai registi) e “Who the Hell’s in It” (interviste agli attori). A cui vanno aggiunte le monografie su Alfred Hitchcock, Orson Welles, e altre commissionate dal MoMA.