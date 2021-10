Sedici famiglie su venti non vanno mai al cinema. Ma cosa c'è in sala?

Con la ritrovata libertà tutti si sono precipitati a fare tante cose (a Milano si vede soltanto gente che mangia fuori). Il cinema è rimasto indietro. Come se si fosse persa l’abitudine. Vale anche per la nostra bolla, lamentosa per il fatto che “non c’è niente da vedere”

Ritratti di famiglie che non vanno al cinema. “Sette” ne ha interrogate 20, nel mese di settembre che dovrebbe segnare l’inizio di una nuova normalità. C’è il mutuo o l’affitto, i vestiti, il dottore, i ristoranti. Pure il cinema. Saldamente fermo a zero euro per 16 famiglie su 20. Le altre quattro denunciano una spesa da 50 a 30 euro al mese, e sono tutti gruppi familiari abbastanza numerosi (portateci i bambini, almeno). Alla voce animali, quasi tutti spendono più soldi (anche molto di più). La voce libri non è contemplata, legge – forse – solo la famiglia con un genitore libraio. Mentre aspettiamo gli incassi di “No Time To Die” nel primo fine settimana – se James Bond non salverà il cinema in sala, davvero non si capisce chi potrebbe farlo – il budget familiare dedicato al cinema non consente follie.