Il regista del film “Oslo” ci racconta perché il fattore umano cambia la diplomazia

Tredici settembre 1993. Bill Clinton sul prato della Casa Bianca assiste alla stretta di mano tra Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, dopo che Rabin e il negoziatore per l’Olp Abu Mazen hanno firmato una dichiarazione di reciproco riconoscimento. Un momento storico, un’immagine iconica che però non è il frutto esclusivo della diplomazia americana. In un momento in cui a Washington i canali ufficiali erano in stallo, gli accordi di Oslo sono figli di una trattativa segreta quanto rocambolesca guidata da due diplomatici norvegesi, Mona Juul e Terje Rød-Larsen, marito e moglie. La loro strategia: prendere un rappresentante israeliano (Yair Hirschfeld, professore universitario, poi sostituito da Uri Savir, in contatto diretto con il ministro degli Esteri Yossi Beilin) e uno palestinese (Ahmed Qurei, ministro dell’economia per l’Olp) e chiuderli in un castello nella campagna a 90 chilometri da Oslo. Costringerli a sedersi allo stesso tavolo, a mangiare e bere insieme, a scambiarsi aneddoti sui figli e sulla vita, scoprendo di avere più cose in comune che in conflitto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE