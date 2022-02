Edward Zwick racconta il mestieraccio del regista

Prima la chiamata da Damien Chazelle per una parte nel film "Babylon", poi la doccia gelata: “Abbiamo preso un altro attore”. Quale sia la parte offerta e sottratta, lo sapremo a fine 2022

Il telefono squilla. Il regista e sceneggiatore – “conspicuously not writing”, vale a dire: l’infelice condizione di chi non riesce a scrivere e neanche a fingere di farlo – risponde e si sente dire che Damien Chazelle lo vorrebbe nel suo prossimo film “Babylon”. Ora le riprese sono finite; al momento dei fatti, il cast per questa storia con Brad Pitt e Margot Robbie nell’epoca del passaggio dal muto al sonoro, era ancora da completare.