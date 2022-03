Paesaggi post industriali, morti, guerre: l'Ucraina angosciante di Vasyanovych 

Ha invocato una “cortina di ferro culturale” attorno alla Russia. E no, tranquilli, non aveva in mente Dostoevskij. Ricordava l’esistenza e la prosperità di artisti approvati dai vari regimi, basta pensare al realismo socialista. Parlando di cinema, la differenza è tra chi viene celebrato in patria, e chi invece trascorre un paio d’anni agli arresti domiciliari come Kirill Serebrennikov (il suo Petrov’s Flu è ora in streaming su Iwonderfull.it). Oppure scappa all’estero: il regista di Tesnota Kantemir Balagov ha annunciato la partenza su Instagram, con cane e bagagli.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE